Öxit durch US-Sicherheitsstrategie? Trump will Österreich von EU loslösen

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge Österreich und drei weitere Staaten aus der Europäischen Union herauslösen. Wie die Plattform Defense One unter Berufung auf eine längere, bisher nicht veröffentlichte Fassung der neuen US-Sicherheitsstrategie berichtet, sind Österreich, Ungarn, Italien und Polen als Länder aufgeführt, mit denen die USA "mehr zusammenarbeiten sollten... mit dem Ziel, sie von der (Europäischen Union) wegzuziehen."

Zuerst hatte Der Standard am Mittwoch online darüber berichtet. Ausgehend von der Prämisse, dass Europa aufgrund seiner Einwanderungspolitik und der "Zensur der Meinungsfreiheit" einer "zivilisatorischen Auslöschung" gegenüberstehe, schlägt das Dokument vor, die Beziehungen der USA zu europäischen Ländern auf einige wenige Nationen mit gleichgesinnten - vermutlich rechtsgerichteten - Regierungen und Bewegungen zu konzentrieren.

In der zitierten nationalen US-Sicherheitsstrategie heißt es weiter: "Und wir sollten Parteien, Bewegungen sowie intellektuelle und kulturelle Persönlichkeiten unterstützen, die Souveränität sowie die Bewahrung/Wiederherstellung traditioneller europäischer Lebensweisen anstreben... während sie pro-amerikanisch bleiben."