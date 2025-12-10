US-Sicherheitsstrategie im Nationalrat: Neos sehen FPÖ als "Handlanger Putins"

Die US-Sicherheitsstrategie hat am Mittwoch für hitzige Debatten im Nationalrat gesorgt. Die Neos nutzten eine Aktuelle Europa-Stunde für scharfe Kritik an der FPÖ und den aus ihrer Sicht anderen "Handlangern" des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun sei die Zeit für die Entscheidung zu einem stärkeren, selbstbewussteren Europa, forderte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos). Die Freiheitlichen wiesen die Kritik empört zurück und warfen den Neos "Arroganz" vor. "Wir befinden uns an einem Wendepunkt der Geschichte, wo wir uns entscheiden können, ob wir als Europa ein Spielball globaler Akteure oder ein selbstbewusster eigenständiger Akteur sein wollen", so die Außenministerin. Dies gehe nur, indem die EU verteidigungsfähig und wirtschaftlich stark sei. Nötig seien eine Entbürokratisierung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Einigkeit und Selbstbewusstsein. "Es kann doch nicht sein, dass unser Schicksal in der Hand von ein paar Wechselwählern in den Swing States in den USA liegt", meinte Meinl-Reisinger.

US-Strategie als "Geschenk an Putin" Vor allem die FPÖ ins Visier nahm der pinke Klubobmann Yannick Shetty. Putins Handlanger würden nicht mehr nur in Moskau, sondern in vielen europäischen Parlamenten darunter im Nationalrat sitzen, sagte Shetty mit Blick auf die blauen Mandatare. Putins Narrative würden auch von Washington übernommen. Die US-Sicherheitsstrategie sei "ein Geschenk an Putin", daher verwundere es nicht, dass es von den Rechtspopulisten bejubelt werde, so Shetty. Ihr Ziel sei es, Europa zu spalten und von innen zu zerstören. Für empörte Reaktionen sorgte er damit bei der FPÖ. Die außenpolitische Sprecherin Susanne Fürst warf den Neos "Arroganz und Überheblichkeit" vor. "Europa ist kein verlässlicher Partner, weil es als überheblich wahrgenommen wird", lobte sie die US-Sicherheitsstrategie. Wenn man wie die FPÖ für Neutralität eintrete, sei man kein Handlanger Putins, sondern ein Vertreter der Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, meinte der blaue Klubchef Herbert Kickl. Wenn jemand in den vergangenen Jahren die Interessen Russlands befördert habe, dann wären dies die europäischen Kriegstreiber, weil sie die Ukraine für ihre moralischen Kriegsträume instrumentalisiert hätten, so Kickl.