Sicherheitskräfte in Kuba verhindern neue Proteste gegen Regierung

Eine hohe Präsenz der Sicherheitskräfte hat in Kuba neue Demonstrationen gegen die Regierung verhindert. Zahlreiche Aktivisten, Journalisten und andere Menschen, die den Protestaufruf verbreitet oder sich gegen die Regierung ausgesprochen hatten, berichteten am Montag in sozialen Medien, sie würden am Verlassen ihrer Wohnungen und Häuser gehindert.

Es gab auch Berichte über Festnahmen von Kubanern, die mit weißer Kleidung und weißen Rosen - den Symbolen des Protests - auf die Straßen von Havanna und anderen Städten gingen.