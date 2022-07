Sicherheit und Energie: Nehammer reist nach Israel

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bricht heute in das von Regierungskrisen gebeutelte Israel auf. Auf dem Programm stehen Gespräche zu Sicherheit und Energie mit dem aktuellen Premierminister Yair Lapid. Beim letzten Treffen der beiden Politiker im November des Vorjahres war Nehammer noch Innenminister, Lapid Außenminister in der Viel-Parteien-Koalition von Ministerpräsident Naftali Bennett. Jetzt sind beide Regierungschefs. Begleitet wird Nehammer von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Gerhard Karner (alle ÖVP).

„Israel ist ein besonders wichtiger Partner und Freund Österreichs. Wir wollen unsere engen Beziehungen daher auf allen Ebenen weiter vertiefen“, sagte Nehammer im Vorfeld der Reise. Es sollen „vorsichtige Gespräche“ zu Energiefragen geführt werden – Israel könnte bei der Gasversorgung ein künftiger Partner werden.

Drohnenabwehr

Zudem will man die Kooperation auch in Sicherheitsfragen vertiefen. So will sich Verteidigungsministerin Tanner über Drohnenabwehr vor Ort informieren. „Im Zentrum der Gespräche werden der gemeinsame Kampf gegen Extremismus und die Erweiterung polizeilicher Kooperationen stehen“, so Karner.

Ebenso geplant ist ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Weiters stehen Treffen mit Holocaust-Überlebenden und die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Nachkommen von Opfern des NS-Regimes am Programm.