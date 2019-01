„Shutdown“: Allein um Washington verliert Wirtschaft 100 Millionen Dollar – pro Tag

Wie Martin Luther King, sagte Pence, versuche auch Präsident Trump Amerika zu „inspirieren“. Sein Vorschlag an die Demokraten – Ihr gebt mir für den Bau einer Barriere aus Stahlplatten an der Grenze zu Mexiko rund sechs Milliarden Dollar Anschubfinanzierung; im Gegenzug gewähre ich rund einer Million Latino-Migranten drei Jahre lang Schutz vor Abschiebung – sei in „guter Absicht“ ergangen, um die Nation voranzubringen.

Prompt konterte für die Opposition die kalifornische Abgeordnete Jackie Speier: „Das Vermächtnis eines Champions der Bürgerrechte mit einem Projekt der Eitelkeit zu vergleichen, das auf Hass und rassistische Ideologie gründet, ist mehr als schäbig.“ Ein Szenario, wie der Knoten gelöst werden könnte, mit dem Republikaner, Trump und Demokraten das Land seit Weihnachten knebeln, ist in diesem verdorbenen Gesprächsklima derzeit nirgends in Sicht. Dagegen werden die Auswirkungen der Abschaltung vieler Ministerien und Bundesbehörden mangels eines genehmigten Staatshaushalts immer prekärer. Allein der Wirtschaftskreislauf in der Region um Washington verliert nach Schätzungen von Ökonomen 100 Millionen Dollar – am Tag.