Nach Präsidentenwahl in Mexiko: Opposition will Klage einreichen

Vier Tage nach der Präsidentschaftswahl in Mexiko hat das Wahlamt den historischen Sieg der linken Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum offiziell bestätigt.

Die frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt wurde mit 59,75 Prozent aller gültigen Stimmen zur ersten Staatschefin des nordamerikanischen Landes gewählt, wie die Behörde am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Oppositionskandidatin Xóchitl Gálvez landete mit 27,45 Prozent der Stimmen abgeschlagen auf Platz zwei. Jorge Álvarez von der kleineren Mitte-Links-Partei Movimiento Ciudadano war ebenfalls chancenlos.

Sheinbaums Linkspartei verfügt über solide Mehrheit

Die Präsidentschafts-, Parlaments- und Regionalwahlen in Mexiko fanden am Sonntag statt. Zwar steht die endgültige Sitzverteilung im Nationalkongress noch immer nicht fest, aber die Tendenz ist klar: Auch dort wird Sheinbaums Linkspartei Morena künftig über eine solide Mehrheit verfügen. Das Regierungsbündnis hofft auf eine Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern, um Verfassungsreformen wie die Direktwahl von Richtern im Alleingang durchsetzen zu können.