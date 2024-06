Grenze zu Mexiko: Biden verschärft Asylregeln

Fünf Monate vor der Präsidentenwahl in den USA greift Amtsinhaber Joe Biden bei einem der heißesten innenpolitischen Eisen zu drastischen Maßnahmen: Die Zahl der Asylwerber an der Südgrenze zu Mexiko soll ab sofort radikal gedeckelt werden - auf cirka 2.500 am Tag.