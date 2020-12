Nach Sex-Orgie: Orban verkündet Parteiaustritt von EU-Mandatar

Flucht über Dachrinne

Szajer hatte am Freitag an einer verbotenen Party in einem Club in Brüssel teilgenommen. Das gab der langjährige enge Vertraute Orbans am Dienstag in einer Aussendung zu. Nachdem die belgische Polizei laut Medienberichten die verbotene Orgie mit Drogen, Sex und Alkohol in einer bekannten Bar der Brüsseler Schwulen-Szene sprengte, versuchte Szajer über eine Dachrinne zu fliehen, wurde jedoch gefasst. Die Staatsanwaltschaft wolle nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität ein Verfahren gegen den Politiker einleiten.

Orban würdigte Szajer, bezeichnete seine Tat aber als inakzeptabel: "Wir werden seine dreißigjährige Arbeit weder vergessen noch ablehnen, aber seine Tat ist inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. Danach traf er die einzig angemessene Entscheidung, als er sich entschuldigte und von seiner Position als Mitglied des Europäischen Parlaments zurücktrat und Fidesz verließ."