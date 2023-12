Wieder Proteste gegen Wahlergebnis in Belgrad: Studierende festgenommen

Über 38 Personen, vorwiegend Studenten, die nach Protesten des prowestlichen Bundes "Serbien gegen die Gewalt" am Sonntagabend vor dem Belgrader Rathaus festgenommen worden sind, drohen hohe Strafen. Dennoch kündigten mehrere Studentenverbände auch für den heutigen Mittwoch Proteste und Verkehrsblockaden in der Hauptstadt an. Die Opposition will ihre Anhänger vor dem Sitz der staatlichen Wahlkommission zum zehnten Mal am Abend versammeln.

➤ Mehr lesen: In Serbien brodelt es: Vorwurf des Wahlbetrugs, Proteste & Hungerstreik

Annullierung der Wahlen gefordert

"Serbien gegen die Gewalt" und die Studenten verlangen eine Annullierung der am 17. Dezember abgehaltenen Wahlen und deren Wiederholung auf allen Ebenen, sprich nicht nur in Belgrad, wo die Unregelmäßigkeiten am größten zu sein schienen, sondern auch anderswo in Serbien. Es handelt sich dabei um die Wahlen für das Parlament, das Parlament der nordserbischen Provinz Vojvodina, die Stadtverwaltung Belgrads und die Gemeinderäte in 65 Kommunen. Berichte über kurzfristigen Wählerzuwachs, der am Wahltag besonders in Belgrad auffallend war, kommen unterdessen auch aus anderen Städten und Gemeinden. Ein Oppositionsprotest wurde am Dienstag auch in Kraljevo abgehalten.

➤ Mehr lesen: Vučić-Partei SNS feiert klaren Wahlsieg