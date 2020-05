Serbiens Premier befürchtet neuen Balkankrieg

Am Sonntagabend hatten wieder Zehntausende Demonstranten auf den Straßen in Skopje Gruevskis Rücktritt gefordert; Hunderte von ihnen harrten die ganze Nacht über vor seinem Amtssitz aus. Der Sozialdemokratische Bund, die führende Oppositionspartei, kündigte am Montag einen siebentägigen Dauerprotest an; Gruevski wiederum wollte seine Anhänger Montagabend ebenfalls in Skopje versammeln.

In Brüssel ist man durch die Geschehnisse alarmiert, steht der Entwicklung aber ziemlich machtlos gegenüber: In Diplomatenkreisen heißt es, als Druckmittel könnten am ehesten die EU-Beitrittsverhandlungen genutzt werden. Doch die wurden ohnehin, obwohl Mazedonien seit 2005 Kandidat ist, noch nicht einmal gestartet.