Serbien: Oppositionsführer Djilas von Regierungsanhängern verprügelt

Dragan Djilas , Vorsitzender der führenden serbischen Oppositionspartei SSP , ist in der Nacht auf Freitag im Belgrader Stadtzentrum von einer Gruppe Plakatkleber verprügelt worden . Diese sollen laut Medienberichten offenbar der regierenden Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) nahe stehen.

Djilas kam mit einigen Schlägen auf seinen Kopf davon; sein Begleiter, der ihn zu schützen versuchte, bezog ebenfalls Prügel. Beide Funktionäre der Partei der Freiheit und Gerechtigkeit (SSP) begaben sich daraufhin in ein Krankenhaus.

Laut regierungskritischen Medien hatte Djilas die Gruppe von etwa zehn Personen, die Plakate anbrachte, auf denen er als Dieb und Räuber dargestellt wurde, angesprochen. Daraufhin soll die Gruppe, die demnach vom SNS-Führungsmitglied Luka Petrović angeführt wurde, tätlich geworden sein. Petrović ist in der Belgrader Stadtverwaltung für Investitionen zuständig.

Weiter massive Studentenproteste in Serbien

Serbien wird seit Wochen von massiven landesweiten Studentenprotesten erschüttert, die sich immer mehr ausweiten. Mit dem Versuch, dem Protest von Gymnasiasten, die sich ebenfalls den Studierenden angeschlossen haben, ein Ende zu setzen, will die Regierung am heutigen Freitag die Weihnachtsferien in den Volks- und Mittelschulen auf 23. Dezember vorverlegen.

Plangemäß beginnen sie im Großteil Serbiens erst am 30. Dezember, weil die serbisch-orthodoxe Kirche Weihnachten erst am 7. Jänner feiert. Traditionell starten die Winterferien nur in der nordserbischen Provinz Vojvodina, wo viele ungarischsprachige Katholiken leben, schon vor dem 24. Dezember.