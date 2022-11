Serben-Partei gibt Mitarbeit an kosovarischen Institutionen auf

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Sonntagabend von einer "großen, fast tektonischen" Änderung gesprochen, nachdem sich die Belgrad-treue Serben-Partei im Kosovo, die Serbische Liste, am Samstag bei einem Treffen in Zvecan entschlossen hatte, die Mitarbeit an kosovarischen Institutionen aufzugeben. Die Serben hätten sich dazu nach zehn Jahren entschlossen, meinte Vucic gegenüber dem TV-Sender Pink.