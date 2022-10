Feiermarathon beginnt: Warum der Schutzpatron dem Serben so heilig ist

Kaum eine andere Sache ist charakteristischer fĂŒr die Serben als die "Slava". Wörtlich ĂŒbersetzt bedeutet dies "Feier", worunter ein Familienfest zu Ehren des Schutzheiligen bzw. Schutzpatronen gemeint ist. Dem Anlass wird in Serbien so eine Bedeutung zugemessen, dass die Angestellten sogar per Gesetz das Recht auf einen freien oder arbeitsfreien Tag fĂŒr die Feier haben. "Slava" ist der wichtigste Feiertag jeder Familie und neben Weihnachten und Ostern der grĂ¶ĂŸte orthodoxe Feiertag in Serbien. Dieser serbische Brauch findet sich auch in der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit wieder.

"Slava" stammt aus dem Ahnenkult und ist einer der wichtigsten urslawischen Kulte. Die alten Slawen, insbesondere die Serben, waren nĂ€mlich sehr an ihre Familie und ihre Beziehung zu ihren Vorfahren gebunden. Man glaubte, dass dies der Weg war, um eine Verbindung zu ihren Vorfahren und UrsprĂŒngen aufrechtzuerhalten. Durch das Feiern gaben die Familien das kulturelle Erbe von Generation zu Generation weiter und bewahrten das Bewusstsein fĂŒr die eigene Herkunft, was ihnen besonders wichtig war in den Zeiten, als viele Eroberer Serbien besuchten.