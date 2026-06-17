Tusk: Schüsse auf Putin-Kritiker in Polen waren "politischer Mord"

Die Erschießung des russischen Künstlers Semjon Skrepezki in Polen war nach den Worten des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk aller Wahrscheinlichkeit nach ein "politischer Mord". Auf Beweise und konkretere Anhaltspunkte warte man noch, sagte er in Warschau laut Nachrichtenagentur PAP. Falls der Mord im Auftrag Russlands begangen worden sein sollte, gehe es um einen schwerwiegenden Vorfall mit internationaler Tragweite. "Das ist Staatsterrorismus", sagte Tusk.

Der erschossene 44-jährige Aktionskünstler und Karikaturist mit dem Pseudonym Semjon Skrepezki war ein Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin und der russischen Regierung. Sowohl die polnische Polizei als auch der Inlandsgeheimdienst hätten Skrepezki Schutz angeboten, er habe diesen jedoch aus unbekannten Gründen abgelehnt, sagte Tusk.