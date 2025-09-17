Nawalny-Witwe: Laut Labortest soll Putin-Kritiker vergiftet worden sein

Julia Nawalnaja , die Witwe des verstorbene russischen Oppositionellen Alexej Nawalny , erhebt in einem Youtube-Video schwere Vorwürfe: Ihr Mann sei nicht natürlichen Todes in russischer Haft verstorben, so wie die Behörden das behauptet hätten, sondern sei vergiftet worden. Als Beleg führt sie Proben an, die „wir im Februar 2024 von Alexej beschaffen und sicher ins Ausland bringen konnten“, wie sie in dem Video sagt.

„Labore in zwei verschiedenen Ländern kamen unabhängig voneinander zu dem Schluss: Alexei wurde getötet, nämlich vergiftet“, sagt sie. „Ich behaupte, dass Wladimir Putin für den Mord an meinem Ehemann Alexej Nawalny verantwortlich ist." Nawalnaja forderte die Labore auf, ihre Ergebnisse über die „unbequeme Wahrheit“ zu veröffentlichen. Welches Gift gefunden worden sei, sagte sie nicht.

In Haft verstorben

Nawalny war im August 2020 zunächst vermutlich vom FSB mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden, danach reiste er zur Genesung nach Deutschland. Bei seiner Rückkehr Anfang 2021 wurde er umgehend inhaftiert und zu mehreren langjährigen Haftstrafen verurteilt. Am 16. Februar 2024 vermeldet die Gefängnisverwaltung seinen Tod, die Ursache sei natürlich gewesen.