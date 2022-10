Selenskij: Ukrainische Truppen dringen "schnell und kraftvoll" vor

Tag 224 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine:

Bei dem Vormarsch der ukrainischen Armee sind nach Angaben von Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj in den vergangenen Tagen Dutzende Ortschaften aus russischer Besatzung befreit worden. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA wird nun in der Region Cherson ein Gegenangriff vorbereitet. Russische Truppen w√ľrden sich neu aufstellen, "um ihre Kr√§fte zu sammeln und einen Vergeltungsschlag auszuf√ľhren", hie√ü es.

Es gebe gute Nachrichten, hatte Selenskyj in einer am Dienstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft gesagt. Im S√ľden des Landes seien "Ortschaften in den Gebieten Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht worden".