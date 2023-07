Bidens Blockade: Warum Selenskij mit seinem NATO-Traum allein blieb

Langstrecken-Raketen

Auch die Lieferung weiterer Waffensysteme ist in Planung. Gerade hat Biden angekündigt sogenannte „Streubomben“ zu schicken, eine eigentlich international geächtete Waffengattung. Bei den Europäern stieß er damit auf Ablehnung. Nun fordern einflussreiche US-Militärexperten, Langstrecken-Raketen zu schicken, damit die Ukrainer auch russische Militäreinrichtungen im Hinterland gezielt unter Beschuss nehmen könnten. Am Rande des Gipfels haben auch die G7-Staaten, also die größten westlichen Industrieländer, erklärt, „langfristige Sicherheitszusagen“ für die Ukraine „zu erarbeiten“.

Angriff der Republikaner

Eine fixe Zusage für einen NATO-Beitritt aber bleibt tabu. Zu heikel könnte die für Biden werden, der schon im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 steht.

Für den wahrscheinlichen Herausforderer Donald Trump wäre das ein leichtes Ziel, wirft er doch Biden ständig vor, die USA in einen Krieg hineingezogen zu haben. Eine NATO-Mitgliedschaft für welche Ukraine, in welchen Grenzen? Solche Bedenken kommen aus dem Lager von Bidens Demokraten. Die Republikaner, vor allem jene die Trump nahe stehen, sind da viel deutlicher. „Ukraine sollte nicht in der NATO willkommen sein, und das sollte Biden klar stellen“, meint man etwa beim konservativen Think Tank CATO-Institute: „Es ist hoch an der Zeit, die Tür zur NATO für die Ukraine zu schließen.“