Seehofer sucht bei seinen Freunden Rücknahme-Bereitschaft

Nachdem sich CSU und CDU unter anderem darauf geeinigt haben, Transitzentren zu errichten und Migranten, die vom Ersteinreiseland nicht zurückgenommen werden, an Österreich abzugeben, ist die Regierung in Berlin im Zugzwang.

Deutschland muss mit jenen Staaten, in denen die meisten Asylsuchenden erstregistriert sind - also Italien, Griechenland und Spanien - Verträge zur Rückübernahme abschließen. Diese Staaten könnten dann Personen direkt aus den Transitzentren an der bayerischen Grenze zurücknehmen.

Mission Impossible

Am Donnerstag lag daher der Ball bei Horst Seehofer (CSU). Er hat erreicht, dass sein Ziel, illegal Einreisewillige an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland zurückzuschicken, nun in die Regierungslinie aufgenommen wurde. Doch die dafür geplanten Transitzentren haben gar keinen Sinn, wenn er es nicht schafft, einen Vertrag mit Österreich zur Rücknahme von Migranten zu schließen. Dabei geht es um solche Menschen, für deren Asylverfahren ein anderes EU-Land zuständig wäre, das aber wiederum mit Deutschland keine Rücknahme-Vereinbarung schließen will - wie bisher etwa Italien.

Seehofer trifft heute mit Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) und Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) zusammen. Eine fixe Vereinbarung mit Österreich wird es heute jedenfalls nicht geben, hieß es gestern schon aus Seehofers Büro. Und der Innenminister spielte den Ball vor seiner Abreise nach Wien am Donnerstag im Bundestag wieder ins Feld von Angela Merkel ( CDU): „Ich gehe davon aus, dass wegen der Komplexität und der europäischen Dimension am Ende die wichtigsten Punkte dieser Vereinbarung von den Regierungschefs fixiert werden müssen“, sagte der CSU-Chef.

Dass Seehofer jetzt genau seine Freunde in Österreich und Italien überzeugen soll, die sich - genau wie er - stets gegen die Aufnahme weiterer Schutzsuchenden ausgesprochen haben, ist pure Ironie. Kanzler Kurz hatte angekündigt, er werde keine Vereinbarung zulasten Österreichs treffen. „Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in Österreich plötzlich für die Fehler der deutschen Politik bestraft werden sollen“, sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) der "Bild"-Zeitung am Donnerstag.

Angesichts des Abblockens der Regierung in Rom droht CSU-Generalsekretär Markus Blume bereits: „Italien muss wissen: Wenn es kein Abkommen gibt über die Rücknahme von Asylbewerbern, für die Italien zuständig ist, werden wir an der deutsch-österreichischen Grenze zurückweisen.“

"Verwerfliche Politik"