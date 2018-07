Seehofer scherzt über 69 Abschiebungen zu seinem 69. Geburtstag

Provokation? "Wenn Sie das so sehen wollen"

Das wird vor allem beim umstrittenen Punkt zu den Rückführungen von Asylsuchenden deutlich: „Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden“, steht im Masterplan. Nun, ist seit dem Kompromiss mit der SPD klar, dass es keine Transitzentren geben wird: Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, sollen in unmittelbarer Nähe der deutsch-österreichischen Grenze ein „Transitverfahren“ durchlaufen. Die SPD lehnte den Begriff Transitzentren bewusst ab, weil er suggeriert, dass es sich um große Lager handelt - und das sei gar nicht geplant.

Gefragt, warum Seehofer diesen Begriff dann weiter verwendet bzw. ob er provozieren will, gibt er sich gelassen, lächelt süffisant. "Wenn Sie das so sehen wollen". Warum er den Plan denn nicht überarbeitet hat? Er habe ihn schlicht nicht fortschreiben wollen - sonst werde er ja nie fertig. Es werde immer wieder Maßnahmen geben, die könne man nicht alle nachtragen. Zudem könne er sich nicht vorstellen, dass die SPD alle 63 Punkte von ihm übernehme. "Das wäre eine Welturaufführung".

All das legt eine Lesart nahe: Seehofer hat hier tatsächlich "seinen" Plan präsentiert. Sollten die bisher besprochenen Maßnahmen aus dem Asylkompromiss nicht in Kraft treten oder er nach einem desaströsen Ergebnis der CSU bei der Landtagswahl in der Kritik stehen, wird er sein Papier hervorkramen und damit winken: Er hätte ja die Absicht gehabt alles umzukrempeln, aber die andere haben nicht mitgezogen.

Einfach wird die Umsetzung jedenfalls nicht - vor allem für die SPD. Denn der Masterplan sieht weniger integrative sondern abschreckende Maßnahmen vor: So will Seehofer für Asylsuchende, die in Ankerzentren untergebracht sind, eine Umstellung von Geldleistungen zu Sachleistungen. Damit muss er aber nicht nur beim Koalitionspartner durch, auch bei den Ministerpräsidenten der Bundesländer. "Mit denen müsse man halt reden", gibt sich Seehofer zuversichtlich. Redebedarf gibt es auch mit der Opposition: Wenn der Minister mehr Menschen abschieben und Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten einstufen will. Bei diesem heiklen Thema entscheidet der Bundesrat und lehnte das Gesetz zur Einstufung bisher ab. Und genau da beginnt Seehofer vor der Presse zu witzeln: "Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war von mir so nicht bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden."

Der "böse Seehofer"

So viel zu Seehofers Humor. Dass ihn die heftigen Reaktionen an seiner Person nicht kalt lassen, zeigt sich gestern ebenfalls. Er verfolge genau, was über ihn geschrieben wird. Er wies einzelne Journalisten auf Titel zu ihren Geschichten hin, der Grundtenor ist aus seiner Sicht: "den bösen Seehofer nennen, das sei ja gerade in Mode". Ebenso wie jemanden als Psycho zu beschreiben oder ihm eine Persönlichkeitsstörung zu unterstellen - damit reagiert er auf die Bemerkung eines Reporters, dass ein Weggefährte Seehofer als zweiten Trump bezeichnet habe.

Und so wie es der US-Präsident schafft, im Gespräch zu bleiben, wird es auch von Seehofer zu erwarten sein. Schon alleine wegen seiner bevorstehenden Aufgaben: Denn das zentrale Vorhaben der Koalition, die Rückführung von Flüchtlingen zu beschleunigen, steht und fällt mit den bilateralen Vereinbarungen, die er unter anderem mit Griechenland, Italien und Österreich aushandeln muss. Wie viel Zeit er sich dafür geben wird? In etwa vier Wochen soll klar sein, in welche Richtung es geht, glaubt er zu wissen. Was passiert, wenn all das nicht klappt? Der Minister hält sich bedeckt. Ob er dann erneut mit Rücktritt droht oder ihn gar vollzieht? Ein Reporter will zum Schluss wissen, wie oft ein Minister mit Rücktritt drohen könne, ohne sich lächerlich zu machen? Seehofer: „Ach, da setzt die Kunst keine Grenzen.“