Seehofers halber Abschied: "So kann Neustart nicht gelingen"

Als er etwa kurz nach Amtsantritt als Innenminister eine Gehört-der-Islam-zu-Deutschland-Debatte zündete, ohne daraus konstruktive Vorschläge abzuleiten. Das Thema brannte auf und erlosch wieder. Oder das Getöse um seinen "Masterplan Migration", den er ankündigte, plötzlich verschob und mit Rücktritt drohte. Der Grund: Kanzlerin Angela Merkel war mit einem Punkt nicht einverstanden. Seehofers Vorhaben, direkte Abschiebungen an der Grenze, barg aus ihrer Sicht reichlich Sprengpotenzial. Die Kanzlerin pochte auf eine europäische Lösung. Nach wochenlangem Hickhack, einem Ultimatum und einer Regierungskrise, einigte man sich auf einen Kompromiss. Allerdings ließ Seehofer keine Gelegenheit aus, diesen weiter schlecht zu reden („Es ist nicht die Lösung des Flüchtlingsproblems“) und darauf hinzuweisen, es entspreche nicht seinen ursprünglichen Plänen.

Spontan vor Plan

Das vergangene Jahr und die letzten Monate waren für ihn sicher nicht einfach, doch vieles davon ist selbstgemacht. Seehofer war immer einer, der aus dem Bauch heraus entschieden hat, als Gesundheitsminister einst spontan Pressekonferenzen gab, sich dann wider in seinem Apartment einbunkerte und nicht beraten ließ, sagt einer, der ihn schon seit 20 Jahren beobachtet.

Diese Strategie hat sich auch in Berlin fortgesetzt, wo zunehmend der Eindruck entstand, er arbeite auf eigene Rechnung. Zuletzt in der Causa um den umstrittenen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der in puncto Flüchtlingspolitik ein Bruder im Geiste war. Maaßen hatte nach den Ereignissen in Chemnitz Videos, die Angriffe auf ausländisch aussehende Menschen zeigten, via Bild-Zeitung als Fälschung bezeichnet. Beweise für seine Theorie blieb er bislang schuldig. Seehofer hielt wochenlang seine schützende Hand über Maaßen, heizte die Diskussion zusätzlich an, indem er die "Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnete. Das regte nicht nur den Ärger in der Opposition, auch beim Koalitionspartner SPD. Andrea Nahles zweifelte öffentlich, ob Seehofer und Maaßen geeignet sind, "unsere Verfassung und damit unsere Demokratie zu schützen", sagte sie im Tagesspiegel. Die Debatte wuchs erneut zur Regierungskrise aus und endete in einer Personaldiskussion, die den Menschen kaum noch vermittelbar war.

Die Schuld am Bayerndebakel

Als die CSU am 14. Oktober in Bayern ihre Niederlage kassierte, waren sich viele Funktionäre und Mitglieder einig: Seehofers Verhalten in der Koalition habe die Schmach mitverursacht. Die wohl größte Niederlage in der Causa musste er aber vergangenen Woche einstecken. Nachdem bekannt wurde, dass sich der Verfassungsschutzpräsident weiter auf seinen Äußerungen beharrt, diese auch in seiner Abschiedsrede äußerte, musste Seehofer handeln und ihn entlassen. "Er sei menschlich enttäuscht", räumte er sichtlich geknickt vor der Presse ein.

Ihr warf er zuletzt auch vor, ihn zu diffamieren. Dabei kritisierte er einen Artikel des Spiegels, der ihn als "Gefährder" auf die Titelseite brachte. Er klagte über falsche Fakten: Er sei weder krank noch streite er ständig - und überhaupt sei es der Hammer, dass er als "Terror-Mensch" dargestellt werde. Aber all das müsse man hinnehmen und verkraften, erklärte er. Einzig die Stilfrage im Streit mit der Kanzlerin akzeptiere er heute. "Ich habe ordentliches Verhalten zugesagt", witzelte er vor Reportern. Der Koalitionspartner ist davon wenig überzeugt. So viel Respekt man der Kanzlerin zollte, so wenig bekam Seehofer ab. Ganz im Gegenteil: Mit Seehofer im Amt könne eine Neustart nicht gelingen, meinte SPD-Vize Thomas Oppermann.