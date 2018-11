Seehofer kündigte vor CSU-Spitze Rücktritt als Parteichef an

Knapp einen Monat nach den schweren Verlusten der CSU der Landtagswahl in Bayern und unter massivem Druck der eigenen Parteibasis hat Horst Seehofer seinen Rücktritt als CSU-Chef angekündigt. Eine entsprechende persönliche Erklärung will er im Laufe der Woche abgeben, machte Seehofer am Sonntagabend in einer Sitzung der engsten CSU-Spitze deutlich. Auch sein Amt als deutscher Innenminister will Seehofer vorzeitig abgeben, jedenfalls vor Ende der laufenden Legislaturperiode.