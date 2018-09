Seehofer: Rücknahmeabkommen mit Italien steht

Nach früheren Angaben Seehofers war das Abkommen auf Mitarbeiterebene bereits seit einiger Zeit ausverhandelt worden, es fehlte allerdings die Zustimmung des italienischen Innenministers. Salvini selbst hatte Anfang der Woche angekündigt, dass das Abkommen am morgigen Freitag bei der Konferenz der EU-Innenminister in Wien unterzeichnet werden könnte. Seehofer ist jedoch bei dem Treffen nicht dabei.

Die Verträge sind Teil eines Kompromisses in der Großen Koalition in Deutschland, mit der Anfang Juli ein wochenlanger Streit zwischen CDU und CSU über die Zurückweisung von Flüchtlingen direkt an der Grenze vorerst beendet worden war.