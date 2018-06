Sebastian K. und die Kunst der Stunde

Auch in anderen Fragen, wie der Indexierung der Familienbeihilfe oder der Forderung nach mehr Subsidiarität in der EU will sich Kurz durchsetzen. Es gehe ihm um weniger Europa, das effizienter funktionieren solle. In Wahrheit geht es um weniger Europa und eine stärkere Renationalisierung.

Kurz will seine Position zum Mainstream in der EU machen. Mehr und mehr Länder folgen seinem Kurs: Die Visegrád-Länder hat er auf seiner Seite, dazu kommen die Niederlande, Dänemark, Kroatien, Slowenien und auch andere konservativ regierte Staaten.

Heute, Donnerstag, stimmt er sich in Budapest mit Ministerpräsident Viktor Orbán und den Regierungschefs aus der Slowakei, Tschechien und Polen für den EU-Gipfel Ende Juni ab, um mit großer Unterstützung nach Brüssel zu reisen.

Kommenden Sonntag wird er an einem auf Drängen Berlins eilig einberufenen Asyl-Minigipfel teilnehmen. Nicht Ratspräsident Donald Tusk, er ist kein Freund von Merkel, richtet das Treffen aus – er weigerte sich schlicht – , sondern Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Vorab meldet Kanzler Kurz bereits, dass er zwar eine „stärkere Dynamik“ in der Flüchtlingsfrage sehe, aber dennoch skeptisch sei, ob es am Sonntag zu einer Lösungen komme. „Spätestens“ beim informellen Treffen der Staats- und Regierungschef am 20. September in Salzburg müsse es Fortschritte geben, lautet seine taktische Ansage. In der Mozart-Stadt will er den Erfolg für sich verbuchen.

Dass Merkel in der Flüchtlingsfrage schon länger unter Druck steht, ist evident. „Sie ist erledigt“, äußert ein Diplomat wenig charmant.

So ein Satz ist Öl im Feuer von Kurz. Das Übrige tun die rechtsnationale Regierung in Rom, die östlichen und südöstlichen Nachbarn und Bayern. Sie alle geben mittlerweile den Ton in der Migrationsfrage an.

Kurz wirft Angela Merkel vor, wegen ihrer offenen Grenzen und Willkommenskultur 2015 die Migrationskrise verschuldet zu haben. Merkel ist für Kurz keine Gegnerin mehr. Genüsslich sieht er zu, wie der Einfluss der Grande Dame der CDU durch Dauerangriffe von CSU-Politikern dahinschmilzt.

Ein mächtiger Gegenspieler und Reibebaum für Kurz hingegen ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Abgesehen von dem Sozialliberalen aus Paris gibt es kaum jemanden, der ihm Paroli bietet. Europas Sozialdemokraten sind derzeit zu schwach und führungslos, um den Kurz-Kurs inhaltlich etwas entgegenzusetzen und andere Themen zu lancieren. „Die Sozis werden gerade pulverisiert“, kommentierte ein hochrangiger konservativer Politiker aus Brüssel.