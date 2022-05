Schwerer russischer Beschuss und Luftangriffe im Donbass

Neues Gesetz: Altersgrenze für russische Soldaten auf 50 angehoben

Das russische Parlament billigte ein Gesetz, mit dem die Altersobergrenze für Vertragsbeziehungen im Militär aufgehoben wird. Der Entwurf wurde in ungewöhnlich schneller Zeit in nur einer Sitzung durchgewunken. Es fehlt noch die Unterschrift von Präsident Wladimir Putin. Bisher können nur Russen im Alter von 18 bis 40 Jahren eingezogen werden - oder Ausländer im Alter von 18 bis 30 Jahren als Soldaten dienen. Männer und Frauen können künftig bis zu 50 Jahre alt sein, wenn sie sich vertraglich für den Dienst in der Armee verpflichten.

Ferner hat Putin ein Dekret unterzeichnet, das es in den eroberten Gebieten ermöglicht, einfacher die russische Staatsbürgerschaft und einen russischen Pass zu bekommen. Das Dekret weitet damit ein Verfahren aus, das bereits seit 2019 für Bewohner der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete Donezk and Luhansk im Osten der Ukraine gilt.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock warnte indes vor einer "Kriegsmüdigkeit" in den westlichen Staaten. "Wir haben einen Moment der Fatigue erreicht", sagte Baerbock u.a. im norwegischen Kristiansand nach Abschluss des Ostseerats. Dennoch müssten die Sanktionen gegen Russland und die Hilfen für die Ukraine aufrechterhalten bleiben.

Selenskij will Putin treffen, der besuchte erstmals wieder ein Krankenhaus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pochte erneut auf ein direktes Gespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Beratungen über Vermittler lehnt er in einer Video-Ansprache vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos erneut ab. Wenn Putin die Realität begreife, dann bestehe die Chance, einen diplomatischen Ausweg aus dem Konflikt zu finden.

Die Führung in Moskau solle ihre Truppen zu den Linien vor Beginn ihrer Invasion der Ukraine am 24. Februar zurückziehen, forderte Selenskyj. "Das könnte ein erster Schritt in Richtung Gespräche sein." Die Ukraine werde kämpfen, bis sie ihr gesamtes Territorium zurückgewonnen habe. "Ich kann nur mit dem Präsidenten direkt sprechen, keine Mittelspersonen, keine Vermittler", sagte Selenskyj. Dafür müsse Putin seine Blase verlassen. Derzeit verhandle Russland nicht ernsthaft.

Russlands Präsident Vladimir Putin besuchte am Mittwoch in einem Moskauer Krankenhaus erstmals seit Ende Februar wieder Soldaten, die im Krieg gegen die Ukraine verwundet wurden. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Interfax Spekulationen zurück, dass bei dem Besuch eine neue Strategie für die Kämpfe in der Ukraine verkündet werden solle.

Die russische Seite gibt äußerst spärliche Informationen zu den Toten und Verwundeten auf eigener Seite. Zuletzt hatte das Verteidigungsministerium Ende März Zahlen veröffentlicht. Demnach sind in der Ukraine 1.351 russische Soldaten getötet und 3.825 verwundet worden. Kiew hingegen gibt die Zahl der getöteten Russen mit fast 30.000 an. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.