Schwellung und Abszesse: Kreml-Kritiker Nawalny vermutlich vergiftet

Am Samstag haben rund 3.500 Menschen nach offiziellen Angaben an einer nicht genehmigten Kundgebung für freie Kommunalwahlen in der Nähe des Moskauer Rathauses am Samstag teilgenommen. "Das ist unsere Stadt" und "Wir wollen freie Wahlen", riefen sie. Die Einsatzkräfte riegelten den Platz vor dem Rathaus ab und gingen mit großer Härte gegen die Demonstranten vor. Dabei setzten sie auch Schlagstöcke ein. Mehrere Menschen erlitten nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten Nasenbrüche und Verletzungen am Kopf.

Der Nichtregierungsorganisation OWD-Info sprach von 1.373 Festnahmen - ihren Angaben zufolge, die größte Zahl an Festnahmen seit den Massenprotesten gegen die Wiederwahl von Wladimir Putin ins Präsidentenamt im Jahr 2012. Die Polizei erklärte unterdessen, es seien 1.074 Menschen wegen "verschiedener Vergehen" während der Demonstration in Gewahrsam genommen worden.