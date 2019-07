Außenminister Schallenberg: Vorfälle in Russland "unvertretbar"

Außenminister Alexander Schallenberg hat den Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Russland vom Wochenende scharf verurteilt. "Der Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Moskau und über 1.000 Festnahmen, darunter Journalisten und Oppositionspolitiker, sind unverhältnismäßig und unvertretbar", erklärte Schallenberg am Montag auf Twitter.