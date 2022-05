Schweizer stimmen laut Prognose für Beteiligung an Frontex-Ausbau

Die Schweiz kann sich am Ausbau der EU-Grenzschutzbehörde Frontex beteiligen. In einer Volksabstimmung votierte am Sonntag eine Mehrheit für eine Beteiligung des Landes am von der EU beschlossenen finanziellen und personellen Ausbau der Behörde, wie aus Prognosen des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern hervorging. Die Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, aber als Teil des Schengenraums an Frontex beteiligt.

Neuregelung für Organspende

In der Schweiz wird auch die Organspende künftig neu geregelt. Die Mehrheit der Wahlteilnehmer hat sich nach Angaben des Schweizer Senders SRF demnach dafür ausgesprochen, das künftig die Widerspruchsregel gilt. Das bedeutet, dass künftig jeder Mensch als potenzieller Organspender gilt, der dies zu Lebzeiten nicht explizit abgelehnt hat. Damit hofft die Regierung, dass mehr Organe für Schwerkranke zur Verfügung stehen. Gegner fürchteten zu großen Druck auf die Menschen, die keine Organe spenden wollen.

Bisher gilt die Zustimmungslösung: Organe dürfen nur Menschen entnommen werden, die sich dazu ausdrücklich bereit erklärt haben, etwa mit einem Organspendeausweis oder einem Eintrag in einem Online-Register.