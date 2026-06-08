Schweiz wächst rasant - erheblich schneller noch als Österreich - und das sorgt bei den Eidgenossen einmal mehr für „Dichtestress“: Zu viele Menschen drängen sich im Verkehr, zu lange Warteschlangen beim Arzt, zu enge Gebäude, zu viel Lärm, zu viel Müll. Kurz gesagt: Zu viele Menschen auf zu engem Raum sorgen verschärfen den Stress, lautet das Argument jener Eidgenossen, die eine Migrationsbremse fordern.

Da sorgen die weiter steigenden Bevölkerungszahlen für noch mehr Unruhe:

Binnen der nächsten 15 Jahre dürfte die Schweiz laut Bundesamt für Statistik (BFS) eine Wohnbevölkerung von zehn Millionen Menschen erreichen. Wie in allen europäischen Staaten wird dieses Wachstum nicht einer höheren Geburtenzahl, sondern in erster Linie der Migration zugeschrieben. Weshalb, wie die konservative Schweizerische Volkspartei (SVP) in der von ihr angestoßenen Volksinitiative „Keine 10-Millionen-Schweiz!“ fordert, dass die Regierung eine Notbremse vollziehen muss.

Die Zuwanderung begrenzen

Am kommenden Sonntag wird abgestimmt: Ziel der Initiative ist ein neuerlicher Versuch, die Zuwanderung zu begrenzen. Demnach soll die Bundesverfassung mit einem neuen Artikel zur «nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung» ergänzt werden, und darin soll zu lesen sein: Die ständige Wohnbevölkerung in der Eidgenossenschaft darf die zehn Millionen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten.

Weil dies aber nach den derzeitigen Daten bereits 2040 erreicht werden dürfte, verlangt die SVP bereits eine Zuzugsbremse, sobald die Bevölkerung von derzeit 9,1 Millionen auf 9,5 Millionen Menschen gewachsen ist.