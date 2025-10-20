70 Jahre Neutralitätsgesetz – am 26. Oktober ist es so weit. Für Nationalratspräsident Walter Rosenkranz war das anstehende Jubiläum gebotener Anlass, ein Symposium abzuhalten. Immerhin sei die Neutralität ein besonderes Staatsziel, ja beinahe eine „Ikone“, wie der Freiheitliche festhielt.

Bemerkenswert an der Veranstaltung waren die Gäste. Denn diese kamen mehrheitlich aus der Schweiz, wo die Neutralität seit mehr als 200 Jahren völkerrechtlich verankert ist.

Mit Nationalratspräsidentin Maja Riniker und Joachim Adler, dem Chef der Abteilung Verteidigungspolitik im Verteidigungsministerium, waren zwei Eidgenossen am Wort, die sehr klare Einschätzungen parat hatten. So ordnet Riniker die Neutralität politisch so ein: Als Neutraler stehe man eben genau nicht im Abseits und schweigt, wenn irgendwo Unrecht passiert. „Neutralität ist eine Verpflichtung gegenüber Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde. Die Neutralität verlangt, Position zu beziehen.“

Das entspricht in groben Zügen ja auch der Haltung der österreichischen Bundesregierung, die – mit dem Blick auf das Neutralitätsgesetz – der Ukraine zwar keine militärische Hilfe leistet. Trotz allem aber den Angriffskrieg Russlands verurteilt und die Sanktionspakete der Europäischen Union mitträgt (was im Übrigen auch die Schweiz tut).