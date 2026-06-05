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Tirol

70-jähriger Tiroler in Schweiz bei Messerattacke getötet

Tat bereits am Dienstag - 65-jähriger Schweizer alarmierte Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.
05.06.2026, 16:23

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Bei einem Messerangriff im schweizerischen Sulgen ist am Dienstag ein Österreicher getötet worden. Das österreichische Außenministerium bestätigte einen Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung am Freitag. 

Der Mann soll laut Schweizer Polizei in Tirol wohnhaft gewesen sein. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde bereits festgenommen. Er hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mann bei Streit mit Messer tödlich verletzt

Die Tat soll sich nach einem Streit vor einem Einfamilienhaus in Sulgen im Kanton Thurgau, rund 40 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, ereignet haben. Der tatverdächtige Schweizer soll mit einer Stichwaffe auf seinen 70-jährigen Kontrahenten losgegangen sein. 

Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

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Eine Frau soll den tödlichen Vorfall indes beobachtet haben. Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung wurden eingeleitet. Ob der Tatverdächtige bereits einvernommen worden ist, wurde von der Polizei laut Tiroler Tageszeitung aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. Das Motiv war daher noch nicht bekannt. 

Die Tatwaffe wurde dagegen sichergestellt. Das Außenministerium bestätigte indes nur, dass es sich bei dem Getöteten um einen Österreicher handelt und machte unter Verweis auf den Datenschutz keine näheren Angaben.

Schweiz Tirol
Agenturen  | 

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