70-jähriger Tiroler in Schweiz bei Messerattacke getötet

Bei einem Messerangriff im schweizerischen Sulgen ist am Dienstag ein Österreicher getötet worden. Das österreichische Außenministerium bestätigte einen Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung am Freitag. Der Mann soll laut Schweizer Polizei in Tirol wohnhaft gewesen sein. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde bereits festgenommen. Er hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mann bei Streit mit Messer tödlich verletzt Die Tat soll sich nach einem Streit vor einem Einfamilienhaus in Sulgen im Kanton Thurgau, rund 40 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, ereignet haben. Der tatverdächtige Schweizer soll mit einer Stichwaffe auf seinen 70-jährigen Kontrahenten losgegangen sein. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.