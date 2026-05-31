Nach zwei Messerangriffen in Favoriten sowie in der Leopoldstadt schweben insgesamt drei Männer in Lebensgefahr. Bei dem ersten Vorfall wurden bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer am Samstag mitten in der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten zwei Männer lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei waren vier Inder am Viktor-Adler-Platz gegen 15:45 Uhr in Streit geraten. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 25-Jähriger zwei Kontrahenten im Zuge eines Raufhandels mit einem Messer attackiert haben, so die Polizei. Ein 28-Jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung im Rückenbereich, ein 31-Jähriger im Bauchbereich.

Anschließend flüchteten der mutmaßliche Täter und dessen Begleiter vom Ort des Geschehens. Auch das 28-jährige Opfer entfernte sich zunächst vom Tatort. Der 31-Jährige blieb schwer verletzt zurück, Augenzeugen verständigten die Einsatzkräfte. Identität bekannt: Fahndung nach Täter läuft Der Mann wurde dann von Polizei und Rettung versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Der 28-Jährige befindet sich mittlerweile ebenfalls in einem Spital, auch er schwebt in Lebensgefahr. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Identität des mutmaßlichen Täters rasch festgestellt werden, berichtete die Polizei. Nach dem 25-Jährigen wird intensiv gefahndet. Vier Männer mit Klappmesser verletzt Auch in der Leopoldstadt kam es zu einer blutigen Tat: In der Nacht auf Sonntag gegen drei Uhr morgens hat ein 19-Jähriger während einer Auseinandersetzung in der Taborstraße vier Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren mit einem Klappmesser verletzt. Ein 22-Jähriger erlitt dabei Stichverletzungen im Oberkörper. Er schwebt in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Sonntag.

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