Schweiz: Das Geld regiert auch in Corona-Zeiten

Basel, das im Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich liegt, hat sich zum Hotspot entwickelt, da viele Arbeitskräfte aus dem schwer vom Coronavirus betroffenen Elsass einpendeln. Tausende Elsässer arbeiten in der reichen Schweiz als Krankenschwestern, in der Pharmaindustrie und in den Supermärkten. Sie haben jetzt Passierscheine bekommen.

„Ohne die Elsässer würde hier alles zusammenbrechen“, sagt Dr. Modaressi, die ihre Klinik seit einer Woche geschlossen hat. „Dabei hätte ich genug Patientinnen, die sich noch botoxen lassen wollten, aber ich halte das jetzt für unethisch.“

Die in Teheran geborene Wienerin möchte zurück nach Österreich und „unserem Land als Ärztin dienen“. Am Wochenende will sie die Rückreise mit dem Auto antreten. „Es wird schon klappen“, ist sie sich sicher.

Seit Anfang letzter Woche gilt in der Schweiz eine „außerordentliche Lage“. Das heißt, nach dem Epidemiengesetz kann der Bundesrat per Verordnung die Entscheidungskompetenzen der Kantone an sich reißen. Allerdings funktioniert das nicht im Sinne Berns.