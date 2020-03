Zeitungen zum Coronavirus: "Die Welt wird nie wieder dieselbe sein"

Tages-Anzeiger (Zürich)

„Es könnte bald hässlich werden in unseren Spitälern. Im Tessin ist aufgrund der schnellen Corona-Ausbreitung mit dem Kollaps der Intensivpflege zu rechnen. In Kürze werden die verfügbaren Plätze nicht mehr ausreichen - und die dortigen Ärzte kommen in die Lage, dass sie über pflegenswertes und -unwertes Leben entscheiden müssen. Auch in der Restschweiz ist die Reserve an verfügbaren Betten beunruhigend tief."

Le Parisien (Paris)

„Gestern Abend um 20.00 Uhr haben Hunderte Pariser und Pariserinnen in der Straße, die an unserer Zeitung vorbeiführt, minutenlang applaudiert, um die Verdienste der Pflegekräfte zu würdigen. Noch am selben Nachmittag hatten Dutzende von ihnen (den Parisern) ein paar Meter weiter am Ufer der Seine gejoggt, flaniert oder ein Sonnenbad genommen. Sie missachteten die Gefahr und das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken oder es zu verbreiten. Die Welt steht auf dem Kopf. So mancher wird argumentieren, dass die Anweisungen (für die Ausgangssperre) ungenau sind. Das ist glatter Hohn, eine Verspottung der Pflegekräfte, die man vortäuscht zu unterstützen, indem man in die Hände klatscht.“