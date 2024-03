Warum sich Schweden beim NATO-Beitritt so einig ist

Russlands Einmarsch in der Ukraine ließ auch in Schweden alle Alarmglocken schrillen. Damals, vor zwei Jahren, war zwar der Wahlkampf für die Parlamentswahlen in vollem Gange. Trotzdem entschied sich die damalige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson angesichts der Bedrohung aus dem Osten für einen Bruch mit der schwedischen Identität: Für den NATO-Beitritt – und damit das Ende der Neutralität.

Schweden hatte sich mehr als 200 Jahre lang mit der Neutralität identifiziert. Sie galt als sicheres Konzept gegen Konflikte, die damals rundherum ausbrachen. Im Zweiten Weltkrieg wurden zwei Millionen deutsche Soldaten über Transportwege an die Fronten nach Norwegen und Finnland „durchgewunken“; in den letzten Tagen des Krieges wiederum mit den „weißen Bussen“ rund 15.000 Menschen aus Konzentrationslagern gerettet.

Doch die langwierigen Verhandlungen mit Ungarn und der Türkei hätten „das Schlechteste an der NATO“ aufgezeigt, nämlich „dass diese Länder aus demokratischer und rechtsstaatlicher Sicht keine guten Partner sind“. Deshalb meint Arvid auch: „Es fehlte eine öffentliche Debatte, in der die Vor- und Nachteile der NATO diskutiert wurden.“

Ausreichende Gewöhnungszeit

Doch der Krieg in der Ukraine tobt weiter – und so bleibt es in Schweden das parteiübergreifende Ziel, sich mit dem Beitritt zur NATO verteidigungspolitisch neu aufzustellen. Durch die Ratifizierung Ungarns am Dienstag ist der Weg endlich frei für Schweden.