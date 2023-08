Mitarbeiterin des schwedischen Honorarkonsulats in Izmir angeschossen

Der Angriff im Bezirk Konak ereignete sich den Behörden zufolge am Dienstag in der Früh. Der Angreifer sei in Haft genommen und eine Ermittlung eingeleitet worden, hieß es. Der Pressedienst des schwedischen Außenministeriums bestätigte den Vorfall und teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, "in engem Kontakt" mit dem Generalkonsulat in Istanbul zu stehen. Der Generalkonsul werde am Mittwoch nach Izmir reisen und sich über die Situation informieren, hieß es.

