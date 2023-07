Türkei fordert von Schweden Ende der Koran-Verbrennungen

Forderung auch an Dänemark

Eine ähnliche Forderung hatte Fidan am Samstag an Dänemark gerichtet. In Schweden und Dänemark hat es in den letzten Wochen mehrere Aktionen gegeben, bei denen ein Koran beschädigt oder verbrannt wurde.

Das hatte unter Muslimen für Empörung gesorgt. Die schwedische Botschaft in Bagdad wurde von wütenden Demonstranten gestürmt und angezündet.