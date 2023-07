Schweden: Erneut öffentlich Koran verbrannt

In Stockholm hat am Montag erneut eine Koranverbrennung stattgefunden. Zwei Männer verwendeten den Koran zuerst als Fußball und zündeten ihn anschließend an. Die beiden Exiliraker, die in den vergangenen Wochen bereits zwei ähnliche Demonstrationen in Stockholm abgehalten hatten, zeigten auch Bilder von muslimischen Würdenträgern und traten anschließend auf ihnen herum.

Die Demonstration fand auf dem Mynttorget statt, der sich in unmittelbarer Nähe des Schwedischen Reichstags und des Königsschlosses befindet. Der Platz liegt an der am meisten frequentierten Touristenroute durch die Altstadt Stockholms. Laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT hatten die beiden Demonstranten dennoch wenig Publikum. Mehrere Passanten hätten ihr Missfallen über die Aktion kundgetan.