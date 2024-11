Schweden verschickt Kriegsvorbereitung per Post

Das nordische Land begann Anfang dieser Woche, Exemplare einer Broschüre, die Verhalten zu Katastrophenschutz und unerwarteten Krisen beinhaltet, an alle schwedischen Briefkästen zu verschicken. Hintergrund für diese Maßnahme soll der seit 2022 anhaltende Ukraine-Russland Krieg sein. In kürzester Zeit sorgte die Broschüre für mediale Aufregung – was genau steckt dahinter?

"In case of crisis or war" in Schweden

Das kleine gelbe Heft mit 32 Seiten ist bereits die fünfte Version, die seit dem Zweiten Weltkrieg an schwedische Haushalte versandt wird. Die letzte Ausgabe veröffentlichte die MSB 2018. Laut Website der MSB wird die in Schwedisch gedruckte Version in den kommenden zwei Wochen an circa fünf Millionen Haushalte verteilt. Online ist sie in den Sprachen Englisch, Arabisch, Farsi, Ukrainisch, Polnisch, Somali und Finnisch verfügbar.

Mit dem englischen Namen "In case of crisis or war" (Original: Om krisen eller kriget kommer) erregt das Büchlein nach kürzester Zeit Aufsehen.

Der Inhalt soll einerseits auf plötzlich aufkommende Krisen wie immer öfter auftretende Naturkatastrophen, Terrorattacken, Cyberangriffe, aber auch Pandemien vorbereiten. Andererseits will es vor allem mit einer Vorbereitung auf einen möglichen Krieg von sich reden machen.