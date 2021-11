Schwangerschaft eines vergewaltigten Mädchens spaltet Bolivien

Weil das Mädchen inzwischen in einer katholischen Einrichtung untergebracht ist, vermuten Kirchenkritiker, die Kirche habe Druck auf die Familie ausgeübt. Auch von einem Angebot einer Arbeitsstelle für die Mutter des Mädchens seitens der Kirche ist die Rede, damit die Familie ohne wirtschaftlichen Druck entscheiden könne. Unklar ist, ob sich das Kind zunächst tatsächlich für eine Abtreibung entschieden habe, danach aber seine Meinung geändert habe, wie es in einigen Medien berichtet wird.

Eine Abtreibung ist in Bolivien im Falle einer Vergewaltigung auch nach 13 Wochen Schwangerschaft legal, das schwangere Mädchen soll sich den Berichten zu Folge im fünften Monat befinden. Anders als in Europa gibt es aber in Lateinamerika nicht so eine klare eindeutige gesellschaftliche Zustimmung für Schwangerschaftsabbrüche

Recht oder Unrecht

Allerdings konnten Frauenrechtsorganisation zuletzt einige Erfolge in richtungsweisenden Ländern wie Argentinien erzielen, wo Abtreibungen legalisiert wurden.

Nun ist der Fall in Bolivien zu einem Politikum geworden. Innenminister Carlos Eduardo del Castillo schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: „Wenn ein elfjähriges Mädchen gezwungen wird, ein Kind auszutragen, das das Ergebnis einer Vergewaltigung ist, werden alle seine Rechte verletzt.“

Die Kirche erklärte, man könne mit einem neuen Verbrechen ein zuvor erlittenes Verbrechen nicht lösen. Für Papst Franziskus ist eine Abtreibung Mord an ungeborenem Leben.