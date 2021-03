Boliviens Ex-Übergangspräsidentin Anez festgenommen

Nach der mutmaßlichen Erlassung eines Haftbefehls gegen sie im "Fall des angeblichen 'Staatsstreichs'" ist die ehemalige bolivianische Übergangspräsidentin Jeanine Áñez festgenommen worden. "Ich informiere das bolivianische Volk, dass Frau Jeanine Añez festgenommen wurde und sich nun in den Händen der Polizei befindet", schrieb Boliviens Regierungsminister Carlos Eduardo del Castillo auf Twitter am Samstag.

Die Ex-Übergangspräsidentin Áñez wurde laut der Nachrichtenagentur ABI bei einer Polizeioperation am frühen Samstagmorgen in Trinidad festgenommen und nach La Paz gebracht, wo die Regierung sitzt. Añez warf der regierenden Linkspartei MAS vor, sie in einem "Akt des Missbrauchs und der politischen Verfolgung" habe verhaften lassen, wie sie auf Twitter schrieb.

Zwei ehemalige Minister ihrer Übergangsregierung, Álvaro Coimbra (Justiz) und Rodrigo Guzmán (Energie), waren in dem Department Beni Medienberichten zufolge bereits festgenommen und nach La Paz gebracht worden, wo sie aussagen sollten.