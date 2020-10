Zurück nach links: Bolivien vor Comeback der Sozialisten

Während seiner Amtszeit hatte Bolivien einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der großteils auf dem Export von Bodenschätzen fußte. Für viele Menschen ebnete das den Weg aus der ärgsten Armut, was für sie mit den Sozialisten verbunden bleibt, auch wenn Morales wegen seiner zunehmend autoritären Führung und Korruptionsskandalen zuletzt deutlich an Popularität eingebüßt hatte.

Unter der selbsternannten konservativen Interims-Präsidentin Jeanine Anez, zuvor Vize-Präsidentin des Senats, kam es im vergangenen Jahr zu Repressionen gegen linke Kräfte. Hunderte Menschen wurden inhaftiert, die Polarisierung der Bevölkerung nahm weiter zu. Dazu kommt, dass Anez in den Augen vieler Menschen zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Land unternimmt. Rund 8.400 der 11,6 Millionen Einwohner sind an Covid-19 verstorben. „Wenn all das die Alternative ist, möchte ich lieber alles so haben wie früher“, sei die Meinung vieler Bolivianer, sagte der Politologe Andres Gomez der Nachrichtenagentur AP.