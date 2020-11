Evo Morales' triumphale Heimkehr: Was der Linkspopulist jetzt plant

„Wir werden zurückkehren, und wir werden Millionen sein“, sagte der 61-Jährige, als er zu Fuß die Grenze zu seiner Heimat überschritt. Dann zog der ehemalige Staatschef in einer Autokarawane weiter, an der sich Hunderte Fahrzeuge beteiligten. „Dazwischen hielt er Reden – gegen Kapitalismus, Imperialismus und Privatisierungen“, sagt Ursula Prutsch, Lateinamerika-Expertin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, im KURIER-Gespräch.