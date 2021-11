Schummeln & Schönrechnen: Ein internationaler Abgas-Skandal

Dass es da ein Problem gebe, sei nicht nur kein Geheimnis, sondern das „Reporting“ sei einer der „großen Fragen dieser Klimakonferenz. Es geht darum, wie man es schafft, dass die Berichtspflichten so vereinheitlicht werden, dass sie vergleichbar sind, Substanz haben und keine Schlupflöcher bieten. Noch gibt es da aber sehr unterschiedliche Einschätzungen der Staaten“, sagt die Ministerin.

In Glasgow gehe es ja grundsätzlich darum, die Regeln des Pariser Klimaabkommen zu fixieren. „Und da wird noch an vielen Tabellen gefeilscht, wie die Staaten berichten müssen und auf welcher Grundlage. Das ist Teil der Verhandlungen.“