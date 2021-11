Klimagipfel-Halbzeit: Noch keine Antworten auf die großen Fragen

Was noch geklärt werden muss

Welche Antworten im Laufe der kommenden Woche noch zu suchen wären, zeigt der "NDC-Synthesebericht" der UN, der Ende Oktober veröffentlicht wurde. Die Klimaschutzpläne der 192 Vertragsparteien des Pariser Klimavertrags würden dafür sorgen, dass die globalen Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2030 noch einmal um 16 Prozent gegenüber 2010 steigen. Die bisherigen Nachbesserungen mehrere Staaten machen gerade einmal 2,3 Prozent wett. Das Problem: Laut Schätzung der IPCC, des Weltklimarats, braucht es für das 1,5 Grad-Ziel eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 45 Prozent bis 2030, zwei Grad wäre noch mit einem Minus von 25 Prozent zu erreichen.

Die Klimakonferenz in Glasgow gilt jedenfalls als die wichtigste seit Paris und das zeigt sich auch am Zulauf: Mit fast 40.000 Delegierten ist die COP26 laut dem britischen Klimaportal "Carbon Briefing" doppelt so stark frequentiert wie ihre Vorgängerin in Madrid 2019. Die Erwartungen indes sind eher niedrig angesetzt, schon der G20-Gipfel in Italien am vergangenen Wochenende erwies sich als ernüchternder Prolog. UN-Generalsekretär António Guterres publizierte sein Resümee auf Twitter: "Ich verlasse Rom mit unerfüllten Hoffnungen - aber wenigstens sind sie nicht beerdigt". "Wir schaufeln uns unser eigenes Grab", ließ Guterres dann die anwesenden Staats- und Regierungschefs beim Start der COP wissen. Um das zu verhindern, muss der Pariser Vertrag mit Leben gefüllt werden, lautet die österreichische Sicht der Dinge.