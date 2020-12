Schuldsprüche im Charlie Hebdo-Prozess: Zehn bis 20 Jahre Haft

Ihr möglicher Auftraggeber, ein gewisser Peter Cherif, ist erst 2018 in Djibouti gefasst worden. Die Ermittlungen in seinem Fall sind nicht abgeschlossen. Drei wichtige Mitangeklagte, darunter Coulibalys Gattin Hayat Boumeddiene, die in Syrien umgekommen sein soll, wurden in Abwesenheit verurteilt.

Die elf anderen bestritten vor Gericht, von der Terrorabsicht gewusst zu haben. Sie stellten sich als gewöhnliche Kriminelle hin, die bei ihrer logistischen Hilfe „keine Fragen gestellt“ hätten, wie einer sagte. Einige baten die Hinterbliebenen der ermordeten Karikaturisten und Kunden des jüdischen Laden um Verzeihung.