Schottland: "Wir wollen gute Nachbarn bleiben"

"Ich hoffe, es bleibt stark, robust und vereint", hieß es weiter. Unterzeichnet war der Eintrag mit der Abkürzung "bo", die immer dann verwendet wird, wenn die Äußerung vom US-Präsidenten selbst und nicht von seinem Presseteam stammt. Die US-Regierung hatte bereits in den vergangenen Tagen ihre Unterstützung für einen Verbleib Schottlands in Großbritannien erkennen lassen. Gleichzeitig betonte sie aber, die Schotten hätten das Recht, darüber abzustimmen.

Die USA pflegen mit Großbritannien eine Sonderbeziehung ("special relationship"), die bei einer schottischen Unabhängigkeit erschüttert würde. Washington befürchtet, dass einer seiner wichtigsten Verbündeten militärisch und wirtschaftlich an Einfluss verlieren könnte. Schottland stimmt am Donnerstag in einem historischen Referendum über eine Loslösung von Großbritannien ab. Gegner der Abspaltung lagen in Umfragen zuletzt knapp in Führung.