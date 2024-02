Wie Schottland versucht, sein Alkoholproblem zu bekämpfen

Kaum ein britisches Land hat ein so großes Trinkproblem wie Schottland. Jede Woche sterben dort 24 Menschen an den direkten Folgen von Alkohol. In den am stärksten benachteiligten Regionen Schottlands ist die Wahrscheinlichkeit noch einmal fünf Mal höher als in den besser situierten. Und im Durchschnitt ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch wie in England und Wales.