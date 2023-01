Schon 135.000 Menschen haben Benedikt die letzte Ehre erwiesen

Allein in den ersten beiden Tagen der öffentlichen Aufbahrung von Benedikt XVI. haben bereits 135.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Mittwochabend wird der aus Zypressenholz gefertigte Sarg von Benedikt XVI. geschlossen. Darin befinden sich während seines Pontifikats geprägte Münzen. Der Sarg wird dann in einen Zinksarg gelegt und versiegelt. Dieser wird in einen anderen Holzsarg gelegt und dann begraben.

Am Donnerstag ist das von Papst Franziskus zelebrierte Begräbnis geplant, an dem laut Schätzungen mehr als 70.000 Personen teilnehmen werden. Könige, Adelige, Staatschefs und Geistliche aus der ganzen Welt reisen zum Begräbnis des emeritierten Papstes.

Österreich wird durch Altbundespräsident Heinz Fischer vertreten sein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe Fischer gebeten, an den Begräbnisfeierlichkeiten in Rom teilzunehmen, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag auf Anfrage mit.