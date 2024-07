Scholz und Nehammer sind die bestbezahlten EU-Regierungschefs

348.300 Euro brutto oder rund 29.000 Euro im Monat – so viel verdient der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut einer aktuellen Erhebung im Jahr. Damit ist Scholz zwar noch lange nicht Bestverdiener in Deutschland (allein der Chef der Deutschen Bahn verdiente im Jahr 2022 über 2,2 Millionen Euro), doch zumindest der bestbezahlte Regierungschef der Europäischen Union.

Fast spannender als die Reihung in absoluten Zahlen ist jedoch die Aufschlüsselung der Politikereinkommen im Vergleich zum durchschnittlichen Einkommen im Land. Da gehören die Stockerlplätze anderen Politikern.

Auf Scholz und Nehammer folgen übrigens der luxemburgische Premierminister Luc Frieden (256.800 Euro brutto im Jahr) , der Regierungschef Irlands Simon Harris (239.089 Euro) und der belgische Premierminister Alexander De Croo (236.900 Euro). Am niedrigsten ist demnach das Gehalt des bulgarischen Ministerpräsidenten, der 67.452 Euro brutto pro Jahr verdient.

Orbán ist Bestverdiener im Vergleich zu Bevölkerung

Der im Vergleich zur seiner Durchschnittsbevölkerung bestbezahlte EU-Regierungschef ist demnach Viktor Orbán. Sein Monatsgehalt soll in diesem Jahr auf 16.000 Euro brutto (6,3 Millionen Forint) gestiegen sein, was dem 9,5-fachen des durchschnittlichen ungarischen Gehalts entspricht. Auf den ungarischen Ministerpräsidenten folgen der Slowake Robert Fico (132.000 Euro; das 7,6-fache) und der Tscheche Petr Fiala (130.012 Euro; das 6,1-fache), sie belegen in diesem Vergleich die Plätze zwei und drei.

Fico stand erst unlängst wegen seines Einkommens unter Kritik: In der Slowakei trat 15. Juli ein Gesetz in Kraft, das Regierungschefs und Präsidenten, die länger als zwei volle Wahlperioden im Amt waren, ein lebenslanges Gehalt zuspricht. Fico ist derzeit der einzige slowakische Politiker, auf den dies zutrifft.

Wie ist die Sache in Österreich geregelt? Die Politikerpension wurde 1997 abgeschafft und ist ein Auslaufmodell. Nur mehr eine Handvoll Politiker sind noch anspruchsberechtigt. Österreichische Regierungsmitglieder können bis zu sechs Monate nach Ausscheiden aus dem Amt eine Nachzahlung ihres Gehalts beantragen, wenn sie nachweislich noch keiner anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen.