Dreißig Minuten lang – und am Nachmittag erneut – bekamen der deutsche Kanzler, Frankreichs Präsident und der italienische Regierungschef hautnah zu spüren, dass russische Raketen noch immer jederzeit in der ukrainischen Hauptstadt einschlagen können.

Und es erinnerte sie sofort daran, was die Ukraine am dringlichsten einfordert: mehr schwere Waffen, die Anerkennung als EU-Beitrittskandidat und vor allem kein Ende der westlichen Unterstützung in ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression.

So versicherte Scholz dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij: „Wir wollen nicht nur Solidarität demonstrieren, sondern auch versichern, dass die Hilfe, die wir organisieren, finanziell, humanitär, aber auch wenn es um Waffen geht, fortgesetzt werden wird.“ Man werde die Unterstützung so lange fortsetzen, „wie das nötig ist für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine“.